„In VS ruim 20 miljoen besmettingen”

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC vermoedt dat meer dan 20 miljoen mensen in de Verenigde Staten besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat is meer dan tien keer zoveel als het officiële aantal vastgestelde infecties.

Het CDC baseert zich voor de schatting op tests op antistoffen tegen het virus. Daaruit valt op te maken of iemand besmet is geweest.

In 30 van de 50 Amerikaanse staten stijgt op dit moment het aantal besmettingsgevallen. In 11 staten daalt het aantal en in 9 staten is stabilisatie, meldde nieuwszender CNN. Met name deelstaten in het zuiden en westen van de VS, zoals Texas, Florida en Californië, hebben de afgelopen dagen het aantal nieuwe besmettingen sterk zien stijgen. De gouverneur van Texas besloot donderdag het versoepelen van de maatregelen te stoppen, in een poging de uitbraak onder controle te krijgen.

In de VS zijn officieel ruim 2,4 miljoen infecties vastgesteld en meer dan 125.000 mensen gestorven aan Covid-19. Op donderdag kwamen er meer dan 37.077 nieuwe besmettingen bij. Dat is het hoogste aantal sinds de virusuitbraak begon, aldus de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore.

Test Frankrijk

Frankrijk gaat intussen 1,3 miljoen inwoners in de regio Île-de-France, waar ook Parijs onder valt, uitnodigen zich te laten testen op het coronavirus. Dat zei minister van Volksgezondheid Olivier Véran tegen de krant Le Monde. De tests moeten de groep mensen in kaart brengen die wel besmet zijn, maar geen symptomen hebben.

De campagne richt zich vooral op mensen die in de buurt wonen van voormalige infectiehaarden, zei Véran. Behalve in Île-de-France, ontvangen ook Fransen in drie andere regio’s een uitnodiging voor een test. In het betreffende gebied bevindt zich driekwart van alle mensen in Frankrijk die op een intensive care belandden als gevolg van besmetting met het coronavirus.