In VS in opspraak geraakte familie Turpin „normaal gezin”

De Amerikaanse familie Turpin, die dinsdag in het nieuws kwam vanwege de mishandeling en verwaarlozing van dertien kinderen, was ogenschijnlijk een vrij normaal gezin. Dat is het beeld dat veel media schetsen na gesprekken met buren en familie.

”Het modelgezin waar dertien kinderen uitgehongerd werden”, kopte een Belgische krant woensdag.

Buren in Perris, een stad op zo’n 100 kilometer ten oosten van Los Angeles, zagen nooit reden alarm te slaan over het gezin. „Ze kwamen vrij normaal over”, zei achterbuurman Roberto Gomez tegenover The New York Times. „Een heel normaal huis, ze hadden mooie auto’s.”

Een beetje vreemd, dat vonden veel buren de familie wel. „Ze waren heel, heel wit, alsof ze nooit in de zon kwamen”, zei een buurman tegenover CNN. Over de leeftijd van de kinderen bestond in de buurt bovendien veel misverstand: sommige buren dachten dat ze niet ouder dan 12 jaar waren, omdat de kinderen vrij klein waren. Enkelen van hen waren echter al volwassen: de leeftijd varieerde van 2 tot 29 jaar.

Opmerkelijk was ook dat er altijd licht in het huis brandde, ook ’s nachts, en dat de kinderen vooral dan naar buiten mochten. Buurman Robert Perkins verhaalde hoe hij de kinderen eens aansprak toen ze in de tuin een kerststal aan het bouwen waren. „Ik vond het knap werk en vertelde hun dat. Maar de kinderen bevroren. Ze bleven stokstijf staan alsof ze hoopten zo te verdwijnen.”

Duidelijk is dat er weinig tot geen contacten met de buitenwereld waren, hoewel het gezin soms wel uitstapjes maakte. Zo zijn er op Facebook foto’s te zien van tripjes naar onder meer Disney World. In Las Vegas hernieuwden de ouders, David en Louise Turpin, enkele keren hun huwelijksbeloften in bijzijn van het hele gezin.

De familie wilde christelijk leven, aldus de ouders van David, James en Betty Turpin, tegenover ABC News. Ze lieten weten „verbaasd en geschokt” te zijn over het nieuws. Ze hadden hun kleinkinderen al verschillende jaren niet meer gezien, maar hielden via de telefoon contact.

Volgens de ouders zagen David en Louise het als opdracht van God om veel kinderen te krijgen. Ze gaven hun „zeer degelijk thuisonderwijs”, waarbij de kinderen ook lange Bijbelpassages uit hun hoofd zouden hebben moeten leren.

Toen de grootouders de kinderen voor het laatst bezochten, vier of vijf jaar geleden, vonden ze hun kleinkinderen „mager”, maar ze hadden verder de indruk met een gelukkig gezin te maken te hebben.