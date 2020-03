In Tsjechië moet iedereen buiten mondkapje dragen

In Tsjechië moet iedereen die naar buiten wil een mondkapje gaan dragen. Alleen met zo’n bescherming voor neus en mond, is het vanaf donderdag toegestaan op straat te komen.

En de Tsjechische regering heeft nog meer drastische maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus, melden media. Tussen 10 en 12 uur mogen uitsluitend 65-plussers boodschappen doen.

Het land heeft ook 150.000 snelle coronavirustests vanuit China ingevlogen voor gebruik in grote ziekenhuizen, door de politie, brandweerlieden en militairen.

Met de tests is in 20 tot 25 minuten de aanwezigheid van het virus met een hoge waarschijnlijkheid vast te stellen, vergeleken met zes uur voor gewone tests, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Tsjechië.

„We vervoeren ze voor verdere distributie naar plaatsen waar deze snelle coronavirustests nodig zijn”, twitterde het Tsjechische leger.