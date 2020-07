In Texas weet je soms pas na drie weken of je corona hebt

Je laten testen of je corona hebt, is op het platteland in de Amerikaanse staat Texas één ding; de uitslag krijgen is een tweede. Soms duurt het drie weken voordat je weet waar je aan toe bent.

De situaties in delen van het Texaanse platteland noemt Michael Attas, emeritus hoogleraar cardiologie van de Baylor Universiteit in Waco, dramatisch. „Er zijn te weinig ambulances en heli’s die zieke mensen kunnen ophalen. Zieke plattelanders worden dus soms aan hun lot overgelaten.”

Ook het testen van mensen met coronaverschijnselen verloopt problematisch. In sommige streken komt af en toe een mobiele testbrigade langs, veelal bestaande uit militairen. Lokale overheden waren de eerste twee maanden ook niet voortvarend bij het verzoeken om zo’n eenheid te sturen. Zij vreesden dat de kosten op hun eigen begroting zouden drukken. Inmiddels worden deze betaald uit de staatskas.

„Maar dan nog schort het aan de organisatie”, zegt Attas. „Soms belt de leider van de brigade de avond ervoor dat er de volgende morgen in een bepaalde plaats wordt getest. Dan is er te weinig tijd om mensen te waarschuwen.”

En als de test is afgenomen, duurt het vaak dagen voor de uitslag bekend is. „Soms moeten mensen drie weken wachten voor ze iets horen”, aldus Attas.

Even leek het erop dat de pandemie in Texas vrij snel over haar hoogtepunt heen was. Eind april versoepelde gouverneur Greg Abbott de maatregelen. Maar inmiddels behoort de Lone Star State tot een van de zwaarst getroffen gebieden van de VS.

Vorige week liep het dagelijks aantal nieuwe besmettingen op tot boven de 8000. „De situatie is erger dan die van begin april”, zegt Attas.

Van een tweede golf wil hij niet spreken. „De lockdown is veel te vroeg beëindigd. De regering heeft veel te gemakkelijk over de crisis gedacht. Economie ging voor volksgezondheid.”

Dat werd eind april ook min of meer gezegd door Dan Patrick, de rechterhand van gouverneur Abbott. Hij stelde dat „er belangrijker zaken zijn dan leven.” Volgens Patrick zouden veel mensen bereid zijn te sterven als dat de economie kon redden „voor hun kinderen en kleinkinderen.”

Attas: „Door de snelle terugkeer naar het oude leven, zijn mensen ook onvoorzichtig geworden. Ze dachten hun oude leventje weer op te kunnen pakken. Vooral bij jongeren was dit zo. Met als gevolg dat er nu onder hen relatief veel besmettingen zijn.”

Badinerend

Eind juni zag de Texaanse gouverneur zich weer genoodzaakt verschillende lockdownmaatregelen opnieuw in te voeren. Mensen werd aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle bars en cafés gingen weer dicht. Restaurants, die op 75 procent van hun capaciteit mochten werken, moesten hun bezettingsgraad naar de helft terugschroeven. En mondkapjes, waar Abbott twee maanden terug badinerend over sprak, werden op tal van plaatsen verplicht gesteld.

Vorige week telde Texas ruim 7000 patiënten die waren opgenomen in een ziekenhuis. Volgens het ministerie van Gezondheid telt Texas 1322 intensive care-bedden en heeft de staat bijna 13.000 beschikbare ziekenhuisbedden. Gouverneur Abbott zei drie weken geleden dat dit ruim voldoende was om een nieuwe uitbraak van corona op te vangen.

Maar de gouverneur zei er niet bij dat er belangrijke regionale verschillen zijn. De Northeast Texas Regional Advisory Council meldde eind vorige week dat 43 procent van de ziekenhuisbedden in gebruik was en dat er nog 92 ic-bedden beschikbaar waren. In de regio Houston, waar meer dan 1,3 miljoen mensen wonen, lag de bezettingsgraad van de ziekenhuisbedden echter op 83 procent en waren er in de 22 ziekenhuizen in dat gebied nog slechts 10 ic-units beschikbaar. „Dat is niet alleen daar”, vertelt Attas. „Ook in sommige andere steden van Texas zitten de ziekenhuizen overvol. Soms worden zelfs administratieve afdelingen voor verpleging ingericht.”

De overloop in een bepaalde regio elders in de staat opvangen, wil de gouverneur niet. Hij wil voorkomen dat mensen op eigen houtje naar ziekenhuizen gaan waar nog wél plaats is.

Daarom maakt het ministerie van Gezondheid de gegevens over beschikbaarheid van bedden in andere ziekenhuizen niet openbaar. De Texaanse regering kiest voor die lijn „om de basale patiëntenzorg in elke regio op peil te houden.” Wel heeft Abbott voor vier districten bepaald dat alleen de allernoodzakelijkste operaties mogen worden uitgevoerd. Volgens Attas hebben zich inmiddels bij sommige ziekenhuizen schrijnende situaties voorgedaan. „Patiënten die medisch gesproken nog een redelijke kans maakten, moesten worden geweigerd.”