In swing state Pennsylvania smijten Biden en Trump met miljoenen

Pennsylvania is de thuisstaat van veel Amish, mensen die een sober en teruggetrokken leven leiden en weinig meekrijgen van politieke ontwikkelingen. Daardoor missen zij ook het spektakel dat is losgebarsten rond de presidentsverkiezingen. Want financieel gezien is Pennsylvania het epicentrum van de verkiezingsstrijd tussen Joe Biden en Donald Trump.

De staat Pennsylvania is één van de meest historierijke van alle vijftig staten. In de huidige miljoenenstad Philadelphia werd in 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring getekend en die stad was tussen 1790 en 1800 ook de hoofdstad van het land. Bij het stadje Gettysburg vond in 1863 de meest bloedige en tevens beslissende slag van de Amerikaanse Burgeroorlog plaats. Zo’n hevige strijd was overigens niet in lijn met de idealen van de stichter van de staat, William Penn. Toen koning Karel II hem het gebied schonk en tevens naar hem vernoemde, richtte Penn er een kolonie op voor Quakers, net als de Amish een pacifistische christelijke stroming.

Pennsylvania kenmerkt zich door een duidelijke verdeling tussen de grote steden en het platteland. Aan de randen van de staat liggen steden als Philadelpia, Pittsburgh en Allentown. Deze stemmen Democratisch. Het gebied daartussen – zo’n vierhonderd kilometer – is traditioneel Republikeins. De meeste kiezers wonen in de stedelijke regio’s. Mede daardoor wonnen de Democraten tussen 1992 en 2012 in Pennsylvania bij alle presidentsverkiezingen. Omdat de verschillen tussen de Democratische en Republikeinse kandidaat meestal relatief klein waren, rekenden veel deskundigen de staat nog wel tot de swing states. Weinigen geloofden er echter in dat Donald Trump hier een overwinning kon boeken. De rest is geschiedenis: met een minimaal verschil wist de Republikein Hillary Clinton in 2016 te verslaan.

Wat opvalt, is dat er in Pennsylvania relatief weinig zwevende kiezers zijn. Slechts 15 procent is niet geregistreerd als Democraat of Republikein – alleen in Kentucky is dit percentage nog lager. Naar wie de twintig kiesmannen gaan wordt dan ook door een kleine groep kiezers beslist. Joe Biden en Donald Trump doen er inmiddels alles aan om deze mensen te bereiken. Zo is er inmiddels meer dan dertig miljoen aan reclamespotjes op televisie uitgegeven. Daarmee is Pennsylvania de landelijke koploper.

Databureau Advertising Analytics verwacht dat er in totaal meer dan tweehonderd miljoen dollar gespendeerd zal worden aan de presidentiële campagnes in Pennsylvania. De aandacht zal vooral uitgaan naar het gebied rond Philadelphia, waar de helft van de twaalf miljoen ‘Pennsylvanians’ woont. De 40.000 Amish die anderhalf uur verderop wonen in Lancaster County zullen heel wat minder aandacht krijgen. Op grond van hun wereld mijdende overtuiging brengt slechts een klein deel van hen hun stem uit. Degenen die stemmen zijn echter misschien wel Trumps meest trouwe kiezersgroep. “Ik heb van niemand [van de Amish, red.] gehoord dat hij op Clinton stemde”, stelt professor Steven Nolt die onderzoek deed naar kiesgedrag onder de Amish in 2016.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle 50 staten plaatsvinden, is in de meesten de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim 10 staten, de zogeheten ‘swing states’. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.