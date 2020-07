In Rusland in mei 18.375 sterfgevallen meer dan in mei vorig jaar

Rusland heeft in mei 172.914 sterfgevallen geregistreerd. Dat zijn er 18.375 meer dan in dezelfde maand vorig jaar, een stijging van 11,9 procent. Het nationaal bureau van de statistiek heeft deze cijfers vrijdag bekendgemaakt. Volgens Rosstat zijn 12.452 mensen vermoedelijk of bewezen overleden door besmetting met het coronavirus. In 7444 gevallen is Covid-19 ingevuld als primaire doodsoorzaak.

Op de site van de Johns Hopkins Universiteit, die de coronapandemie wereldwijd bijhoudt, staat dat Rusland sinds de uitbraak bij bijna 713.000 personen de gevreesde infectie heeft vastgesteld. Van hen zijn er officieel 11.000 patiënten bezweken. Dat is vergeleken met andere zwaar getroffen landen, zoals de Verenigde Staten, Brazilië en India, opvallend weinig.