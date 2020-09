In Ramstein zijn ze nog niet zeker of de Amerikanen écht blijven

Even was er sprake van dat Ramstein Air Base –de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in Europa– dicht zou gaan omdat president Trump vindt dat Duitsland veel te weinig aan defensie uitgeeft. Maar die kou is uit de lucht. Voorlopig.

Op straat in Ramstein zijn de Amerikanen met gemak te onderscheiden van de autochtonen. Het assortiment van de supermarkten is aangepast aan de grillen van de Amerikanen: tien soorten dressing voor de salade en dikke marshmallows. Autodealers in de regio teren bijna volledig op de belastingvrije aankopen van de Amerikanen.

„Jonge jongens willen snelle BMW’s of Audi’s”, zegt de eigenaar van The Used Car Guys in Ramstein. „Gezinnen kiezen vaak voor een Volkswagen of Volvo.” Maar allemaal zonder BTW. En dat scheelt duizenden euro’s.

Bij restaurant Big Emma zijn de porties afgestemd op de meest frequente bezoekers: vuistdikke broodjes hamburgers die met een satéprikker bij elkaar worden gehouden en enorme schnitzels van maximaal 1 kilo. Lutfi Limani van restaurant Big Emma houdt van de Amerikanen. „Een derde van onze klanten is Amerikaans. Prima lui. Ze geven leuke fooien. We willen ze niet missen.”

Schakel

Ramstein Air Base in Rijnland-Palts in het zuidwesten van Duitsland is de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in Europa. Het buurdorp Landstuhl herbergt het grootste Amerikaanse militaire hospitaal buiten de Verenigde Staten. Hier werken en wonen 7000 Yankees met hun gezinnen. In heel Duitsland gaat het om 35.000 militairen.

Duitsland is voor de Amerikaanse krijgsmacht van strategisch belang; het land is een schakelpunt voor een groot deel van de wereld. Via Ramstein reisden veel Amerikaanse troepen naar de oorlogen in Irak en Afghanistan. De Amerikaanse luchtmacht in heel Europa en Afrika wordt vanuit Ramstein aangestuurd. De Amerikaanse landmacht heeft zijn Europese commandocentrum ook in Duitsland.

De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper bevestigde eind juli dat 12.000 van de 35.000 Amerikaanse militairen uit Duitsland zullen worden teruggetrokken. Donald Trump zinspeelde er al eerder op.

De president verplaatst de militairen omdat Duitsland zich niet houdt aan de afspraken die in de NAVO gelden over het defensiebudget. De norm is dat lidstaten in 2024 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie besteden. Het stoort Trump dat veel landen zich daar niet aan houden en daar hamert hij al jaren op.

Teleurgesteld

Zo’n 6000 soldaten gaan terug naar huis, 6000 anderen worden naar andere landen in Europa overgeplaatst. Ook gaan er militairen naar landen rond de Zwarte Zee. In Rijnland-Palts treft het besluit vooral de Amerikaanse luchtmachtbasis Spangdahlem, waar F-16 gevechtsvliegtuigen zijn gestationeerd.

De burgemeester van Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler (CDU), was natuurlijk opgelucht. Maar: „Ondanks alles ben ik een beetje teleurgesteld dat de trans-Atlantische relatie ernstig is beschadigd door het besluit.”

De aankondiging van de terugtrekking van troepen had lang een campagnegrap van president Donald Trump geleken – nu blijkt het een strategische beslissing te zijn geweest. Gerust is Hechler er niet op. „Wat als Trump straks wordt herkozen? Dan voelt hij zich in zijn tweede termijn als president nergens meer aan gebonden en kan hij zijn gang gaan.”

Galaxy’s

Een C-17 Globemaster III van de US Air Force vertrekt vanaf Ramstein. In de verte op de basis staan nog grotere toestellen geparkeerd zoals de C-5 Galaxy, een van ’s werelds grootste vliegtuigen en alleen in gebruik bij de Amerikaanse luchtmacht. Gasten van hotel Atlantis, dat precies in het verlengde van de startbaan ligt, trillen in hun bed als er zo’n gigant overkomt.

Klagen doen de Duitsers echter niet. De Amerikaanse krijgsmacht is met 7000 Duitsers in dienst de tweede grootste werkgever in de omgeving. De vliegbasis beslaat maar liefst een derde deel van de gemeentegrond van Ramstein-Miesenbach. De Stars and Stripes wappert hier overal. Bij restaurants, bij supermarkten en natuurlijk bij fastfoodketens. In de gigantische McDonald’s zit een moeder met twee kinderen. Ze heeft haar eigen fles Heinz-ketchup meegebracht. „Die Duitse rommel is niet te eten.”