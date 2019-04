In quarantaine uit vrees voor mazelen

In totaal 800 studenten en medewerkers in de Amerikaanse stad Los Angeles zitten in quarantaine omdat ze niet konden bewijzen te zijn ingeënt tegen mazelen. De autoriteiten proberen zo de uitbraak van de ziekte te bedwingen.

Maximaal drie weken zullen de afgezonderden geen persoonlijk contact mogen hebben met medestudenten. Zij moeten in hun woning blijven. Algemeen wordt de tijd van 21 dagen aangehouden – dat is de periode waarin besmettingsgevaar bestaat.

Jeff Laide is een van de studenten die niet welkom is op de campus van de ”California State University” (CSU) in Los Angeles. Donderdag hoorde hij dat hij naar huis moest. De reden? Twee weken eerder was hij rond het middaguur in de universiteitsbibliotheek geweest. Achteraf bleek dat er toen iemand in het gebouw liep die de mazelen had.

Laide kon niet bewijzen te zijn ingeënt. Daarom is hij pas na 16 mei weer welkom op de universiteit. Probleem is dat vader en moeder Laide pas over enkele maanden weer thuis zijn. Zij maken een wereldreis. „Ik kan hen dus niet vragen of ze het inentingsbewijs even opsturen.” Lachend zegt Jeff door de telefoon: „Ik weet zeker dat ik niet ziek ben. Ik voel me kiplekker en vermaak me prima. Het enige vervelende is dat ik boeken uit de bibliotheek nodig heb. Daar kan ik nu niet bij.”

De CSU liet maandag in een persverklaring weten dat bijna de helft van de studenten en stafmedewerkers een vaccinatiebewijs hebben overlegd en dus weer zijn toegelaten tot de campus. Het aantal dat nog in quarantaine moet blijven, staat nu op krap driehonderd.

Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid deelde maandag mee dat er uit 22 staten meldingen zijn van mazelen. In totaal gaat het om meer dan 700 gevallen. Daarmee is de omvang van de ziekte de grootste sinds het jaar 2000.

De belangrijkste haard is New York, met als ‘epicentrum’, de orthodox-Joodse wijk in Brooklyn. Daar hebben zich sinds oktober 423 gevallen voorgedaan. Het aantal gevallen aan de Westkust is voorlopig beperkt gebleven tot nog geen tien.

De autoriteiten stellen dat de uitbraak van mazelen het directe gevolg is van de lage vaccinatiegraad bij sommige bevolkingsgroepen. Gemiddeld ligt die hoog. Meer dan 98 procent van de Amerikanen is ingeënt. Maar er zijn uitzonderingen, zoals orthodoxe Joden en gemeenschappen die het leven dicht bij de natuur voorstaan.

Maandagavond publiceerde het ministerie van Volksgezondheid in de staat Californië een lijst van zeven scholen waar de vaccinatiegraad beneden de 50 procent ligt. Op één school, de antroposofische Sierra Waldorf School in de plaats Jamestown, is maar zeven procent van de leerlingen ingeënt.

Het stadsbestuur van New York sloot twee weken geleden zeven scholen omdat er teveel leerlingen niet waren ingeënt. Vijf daarvan zijn inmiddels weer open nadat ze hadden ingestemd met de opdracht van het stadsbestuur om niet gevaccineerde leerlingen tijdelijk te weigeren. Daarnaast heeft de stad New York 57 ouders opdracht gegeven zichzelf en hun kinderen te laten inenten. Als zij weigeren, kunnen ze een boete krijgen van duizend dollar. Mochten zij het op een rechtszaak laten aankomen, dan kan de boete zelfs worden verdubbeld.

Joden baseren hun bezwaren tegen vaccinatie deels op hun godsdienst, niet-joden hebben voor hun weigering andere motieven. Zij maken bezwaar omdat ze menen dat het inenten zou kunnen leiden tot autisme of andere ziekten. Daarnaast denken sommigen dat het vaccin wordt gewonnen uit geaborteerde foetussen. Hoewel zelfs prolife-organisaties dit tegenspreken, toch blijft het in de VS een hardnekkig gerucht.