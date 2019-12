In Polen gestrande tijgers op weg naar Spanje

Vijf van de negen tijgers die ternauwernood een helletocht door Europa overleefden, zijn zaterdag op weg gegaan naar een nieuw onderkomen in een dierenopvang in Spanje. De dieren hebben de afgelopen weken in Poolse dierentuinen kunnen aansterken en worden overgebracht naar Primadomus in Villena, de Spaanse vestiging van Stichting AAP, waar exotische dieren worden opgevangen.

Een woordvoerder van een dierentuin in Poznan, waar een aantal tijgers verbleef, stelt dat de tocht tussen de 24 en 30 uur vergt. De dieren zijn verdoofd en worden vervoerd in een verwarmde vrachtwagen met voldoende ruimte om te bewegen. Tijdens het inladen van de tijgers bleken twee beesten niet te slapen, ondanks hun verdoving. „Toen het team het hok inging om de dieren eruit te halen, tilde een van de tijgers zijn hoofd op. Dat waren spannende momenten. Maar alles is veilig verlopen”, aldus de woordvoerder.

Directeur David van Gennep van Stichting AAP en een Nederlandse dierenarts gaan mee om het transport te begeleiden.

De dieren waren eind oktober onder erbarmelijke omstandigheden onderweg van Italië naar de Russische republiek Dagestan, waar zij waarschijnlijk in een circus zouden belanden. Bij de Pools-Wit-Russische grens werd het transport staande gehouden omdat de benodigde papieren ontbraken. De tijgers bleken uitgehongerd en uitgedroogd. De afgelopen weken hebben Poolse dierenartsen zich over de dieren ontfermd en ze weer op de been geholpen.