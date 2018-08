In Mount Carmel zou het rijk van David worden hersteld

Als de muren van Mount Carmel konden spreken, zouden ze een geschiedenis vertellen van geestdrijverij, dictatoriaal leiderschap, een wekenlange belegering door de FBI en een dramatische afloop waarbij 76 mensen omkwamen. Maar de muren van toen staan er niet meer. Wat er rest zijn zwart geblakerde fundamenten.

Ruim 20 kilometer ten oosten van de Texaanse stad Waco ligt Mount Carmel, een plek waar de verlatenheid je aanvliegt. Hier heerst de stilte die alleen doorbroken wordt door het fluiten van een vogel. Toch komen er geregeld mensen naar deze plek, om stil te staan bij het drama dat zich in het vroege voorjaar van 1993 hier afspeelde en dat wekenlang de aandacht van de gehele wereld trok.

Bij de ingang van het terrein worden bezoekers welkom geheten met een grote granieten steen met daarop de naam The Branch. Het is een verwijzing naar een tekst uit Zacharia 6, waarin de profeet spreekt over een „Spruit” of Telg (Branch), Die „des Heeren tempel” zal bouwen. De stichters van Mount Carmel kozen deze naam om daarmee hun positie en toekomstverwachting aan te geven. Zij waren een nieuwe tak van de zevendedagsadventisten. Hier op deze plaats zou God Zijn nieuwe Koninkrijk vestigen.

Koresh

De geschiedenis van Mount Carmel gaat terug naar 1929, toen de Bulgaarse immigrant Victor Houteff met zijn boek ”De staf van de herder” de grondslag legde voor een afsplitsing binnen de gemeenschap van de zevendedagsadventisten: de zogenaamde davidische adventisten. Met het voeren van de naam van David wilde hij aangeven dat met hen een begin gemaakt werd met het herstel van het rijk van David. Het centrum van deze splintergroep werd gevestigd aan de westzijde van de Texaanse stad Waco.

Vanwege interne conflicten binnen de sekte scheidde in 1955 een groep zich af, die zich The Branch noemde. De aanhangers vestigden onder leiding van Benjamin Roden oostelijk van Waco de gemeenschap Mount Carmel – een commune die vooral zelfvoorzienend moest zijn.

In de jaren na de dood van Roden waren er geregeld interne discussies over het leiderschap. Na een intern geschil kwam in de jaren tachtig een zekere Vernon Howell, alias David Koresh, aan de macht, die zich steeds meer tot een autoritaire leider ontwikkelde.

Hij wilde dat de bewoners van Mount Carmel zich zouden voorbereiden op de komst van het nieuwe koninkrijk van de zoon van David. Daartoe behoorde ook dat de adventisten niet langer zouden toegeven aan vleselijke begeerten. Dat betekende niet alleen het afzien van genotsmiddelen, maar ook van seksuele omgang tussen gehuwden.

Het huwelijk van de echtparen in de commune verklaarde hij als ontbonden en de vrijgekomen vrouwen eiste hij voor zichzelf op. Hij beschouwde zich als de van God aangewezen profeet en vond dat hij daarom in de „totale vrijheid” stond. Bijna iedere nacht werd er een vrouw door hem uitgenodigd om met hem „te verkeren in het huis van David.” Voormalige aanhangers zeggen dat er tussen 1989 en 1993 in Mount Carmel ten minste twaalf kinderen zijn geboren van wie David Koresh de vader is.

De namen van deze kinderen staan nu gebeiteld in het kleine gedenkteken dat op het terrein van de voormalige commune staat: Benjamin 1 jaar, Tracy 2 jaar, Kim 1 jaar... De vermelding op de gedenksteen betekent dat zij omkwamen tijdens de belegering en inval door de FBI.

Begin 1993 hadden de autoriteiten aanwijzingen gekregen dat David Koresh beschikte over grote voorraden wapens en explosieven. Die zou hij hebben gekocht om te gebruiken bij de strijd die zou ontbranden als het rijk van David hersteld zou worden. Daarop trokken agenten op zondag 28 februari 1993 naar Mount Carmel, met de bedoeling Koresh te arresteren. De arrestatiepoging mislukte. Er ontstond een vuurgevecht waarbij vier ATF-agenten en vijf sekteleden werden gedood.

Daarop gaf justitie troepen van de FBI de opdracht om in actie te komen. Er volgde een belegering die in totaal zeven weken duurde. Met onderhandelen probeerden de autoriteiten de situatie onder controle te krijgen. Tevergeefs.

Uiteindelijk gaf de juist aangetreden minister van Justitie, Janet Reno, toestemming om de nederzetting te bestormen. Op 19 april kwam de FBI met zwaar materieel in actie. Er brak een vuurgevecht uit. Het complex vatte vlam en brandde uit. Bij de inval kwamen 76 leden om: 55 volwassenen en 21 kinderen. Ook David Koresh werd gedood. Negen mensen overleefden het drama.

Martelaren

Een kleine gedenksteen vlak bij de herbouwde kerk wijst de FBI aan als schuldige van de dood van de leden: „Gevallen door het geweld van de FBI.” Of dit werkelijk zo is, blijft onderwerp van veel discussie. Tot nu toe heeft geen enkel onderzoek overtuigend antwoord gegeven. Onderzoek heeft wel aangetoond dat de meeste mensen van zeer dichtbij op een en dezelfde manier zijn neergeschoten. Dat zou kunnen betekenen dat de communeleiding zelf de mensen heeft vermoord.

„Het zijn onze martelaren”, zegt Sheila Martin. Zij overleefde de aanval. In 1988 sloot zij zich met haar echtgenoot bij de sekte aan. Bij de inval verloor ze haar man en vier van haar vijf kinderen. Recent schreef Martin een boek over haar leven in de commune.

Ondanks de dramatische gebeurtenissen spreekt ze nog steeds met respect over David Koresh. „Hij was een charismatisch man, iemand aan wie je je optrok, een echte profeet.”

Dit is het derde deel in een serie reportages vanuit bijzondere plaatsen in Texas, VS.