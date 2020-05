In Kenia ontvoerde Italiaanse hulpverlener terug naar huis

Silvia Romano, een Italiaanse hulpverlener die 18 maanden geleden in Oost-Afrika werd ontvoerd, is zondag naar Rome teruggekeerd. Zaterdag werd bekend dat ze was bevrijd.

Gewapende mannen ontvoerden Romano in november 2018 in het noorden van Kenia. Ze werkte daar voor de Italiaanse liefdadigheidsinstelling Africa Milele.

Ze werd teruggevonden in Somalië, zo’n 30 kilometer van de hoofdstad Mogadishu, en bevrijd dankzij inspanningen van de inlichtingendiensten, zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio.

Romano keerde terug naar Italië met een speciale vlucht. Ze werd op het vliegveld van Rome begroet door premier Giuseppe Conte en vicepremier Luigi Di Maio.

Het Italiaanse persbureau ANSA meldde, onder verwijzing naar onderzoeksbronnen, dat ze zich tijdens haar gevangenschap tot de islam had bekeerd.

Italiaanse kranten schreven dat de Italiaanse inlichtingendiensten met hun Somalische en Turkse tegenhangers hadden samengewerkt om Romano te bevrijden.