In Jemen sterven schoolkinderen door Amerikaanse bommen

Westerse leiders pompen gigantische hoeveelheden wapens in het Midden-Oosten. Wat voor schuld hebben zij als met diezelfde wapens kinderen uiteen worden gereten?

Het was een hallucinerend beeld, vorig jaar mei in de Saudische hoofdstad Riyad. De Amerikaanse president Trump legde, samen met de Saudische koning Salman en de Egyptische president Sisi, zijn hand op een witgloeiende bol. Daarmee bezegelden ze, hun gezichten spookachtig verlicht, hun samenwerking in de strijd tegen internationaal terrorisme.

De foto’s van de gebeurtenis werden via het web wereldwijd verspreid. „Dit komt rechtstreeks uit Harry Potter”, vonden sommige twitteraars. Anderen zagen een sterke overeenkomst met de glazen bol in Tolkiens ”In de ban van de ring”.

De bol van Trump en Salman voorspelde duidelijk oorlog, want de macabere ambiance sloot perfect aan bij de gigantische wapendeal die Trump een dag eerder met koning Salman sloot. Saudi-Arabië zal voor 110 miljard dollar aan Amerikaanse wapens kopen, zo kwamen de twee overeen. Wat trouwens altijd nog 5 miljard minder is dan het voorstel dat toenmalig president Obama twee jaar daarvoor aan Saudi-Arabië deed.

De gigantische hoeveelheid wapens die voor deze bedragen wordt aangeschaft, kan Saudi-Arabië prima gebruiken in de uitzichtloze oorlog die het land al jaren voert in Jemen. Samen met andere Arabische landen, de Verenigde Arabische Emiraten voorop, voert Saudi-Arabië voortdurend luchtaanvallen uit op Jemen. Die zijn bedoeld om de opmars van de sjiitische Huthistam te stoppen. Ontelbaar veel doelen zijn er geraakt sinds de start van de operatie in 2015 en evenzo zijn er duizenden levens met die aanvallen beëindigd. Levens van militairen, maar ook van burgers.

En ja, dat gebeurt met diezelfde Amerikaanse wapens. Die maken evengoed burgerslachtoffers. Een berucht voorbeeld daarvan dateert uit oktober 2016. Een lasergeleide raket van Amerikaanse makelij werd door Saudische gevechtsvliegtuigen gedropt boven een begrafenisplechtigheid in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Meer dan 150 mensen kwamen om. Het was een vergissing, zeiden de Saudi’s. Voor de Amerikanen was dat destijds net iets te gortig. Géén lasergeleide Amerikaanse bommen meer naar Saudi-Arabië, werd de nieuwe richtlijn.

Maar die was geen lang leven beschoren. De nieuwe president Trump maakte er snel een eind aan. Het was dan ook wachten op een nieuwe ramp met een Amerikaanse bom.

Op 9 augustus werd zo’n zelfde lasergeleide raket, een 227 kilo zware knaap met de naam MK82 en gemaakt door Lockheed Martin, door de Saudi’s afgevuurd op een schoolbus in Jemen. Zeker vijftig kinderen kwamen om, zeventig anderen raakten gewond. CNN kwam vorige week met onomstotelijk bewijs dat de aanval met Amerikaans wapentuig was uitgevoerd.

De vraag is nu of Trump de richtlijn van Obama van destijds weer in ere zal herstellen. Maar zelfs áls hij dat doet, komt het voor vijftig Jemenitische schoolkinderen te laat. Voor hun nabestaanden is niet alleen Saudi-Arabië, maar ook het van christelijke waarden doordrenkte Westen definitief door de mand gevallen. Dat had Trumps glazen bol dan weer niet voorzien.