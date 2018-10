In Italië wordt de paus minder populair, maar minister Salvini wint terrein

Matteo Salvini heeft met zijn harde opstelling tegen immigranten het rooms-katholieke establishment tegen zich in het harnas gejaagd. Maar veel gelovigen zijn wel op de hand van de Italiaanse minister.

Afgelopen zomer stond Matteo Salvini op de voorpagina van Famiglia Cristiana, een populair christelijk tijdschrift in Italië. Het was geen reclame. “Ga terug, Salvini!” was de kop die erbij stond, een verwijzing naar Mattheus 8:13: „Ga weg achter Mij, satan.” Ook Avvenire, het dagblad dat wordt uitgegeven door de Italiaanse Bisschoppenconferentie, heeft weinig op met de minister van Binnenlandse Zaken. In de editie van afgelopen zondag werd een cartoon afgebeeld die je gerust blasfemisch kan noemen: bij een kind wordt de duivel uitgedreven. De ouders danken intussen God omdat de televisie uitvalt terwijl Salvini daarop is te zien.

Een hoofdredactioneel commentaar in Avvenire van afgelopen augustus riep militairen op het bevel van Binnenlandse Zaken te negeren om geen immigranten op reddingschepen op te nemen.

Beide bladen, die een beduidende oplage hebben, volgen de lijn van paus Franciscus, die ook ingaat tegen de anti-immigratieretoriek en -politiek van Salvini.

Salvini is in sommige rooms-katholieke kringen de gebeten hond, maar bij de gemiddelde gelovige is hij juist populair. Volgens een opiniepeiling waarover het rechts-populistische dagblad Libero in augustus publiceerde, staat 85 procent van de praktiserende rooms-katholieken achter de politiek van Salvini. De peiling bleek later een vervalsing. De krant had de gegevens gebruikt van anderhalf jaar geleden, toen Salvini nog geen regeringsverantwoording droeg en het immigratieprobleem op zijn hoogtepunt was. Maar volgens de bekende opiniepeiler Renato Mannheimer blijkt uit andere gegevens dat de politicus wel degelijk zeer populair is onder rooms-katholieken.

Salvini is niet alleen vanwege zijn ferme houding ten opzichte van immigranten de gevierde man, maar ook omdat hij zich heel prominent als rooms-katholiek gelovige presenteert. In februari legde hij op een partijbijeenkomst een belofte af met zijn hand op de Bijbel: „Ik blijf trouw aan mijn volk.” Deze zomer toonde hij op een andere bijeenkomst de rozenkrans, de rooms-katholieke gebedsketting. Daarbij sprak hij: „Laten we zweren dat we niet opgeven totdat we de volkeren van Europa hebben bevrijd!”

Salvini, die zelf gescheiden is en twee kinderen heeft, hamert steeds op het belang van de familie. „Ik zal al mijn kracht gebruiken om de natuurlijke familie te verdedigen die is gebaseerd op de eenheid tussen man en vrouw”, zei hij onlangs. De minister moet niets hebben van de hele genderdiscussie. In augustus gaf hij het bevel om in officiële (online)documenten die genderneutraal waren –waardoor homostellen zich als ouders konden identificeren– de oude formulering ”vader” en ”moeder” te gebruiken.

Salvini zegt niet te snappen waarom het rooms-katholieke establishment niets in hem ziet. „Ik ben keihard aangevallen door Famiglia Cristiana, Avvenire en ik begrijp niet waarom. Gelukkig krijg ik ook veel steunbetuigingen van priesters en bisschoppen die me aanmoedigen om verder te gaan”, zei de minister in een interview met een journalist van Bussola quotidiana (Dagelijks kompas), een conservatief rooms-katholiek magazine dat online verschijnt.

De hoge waarderingscijfers voor Salvini vallen des te meer op omdat paus Franciscus steeds minder populair wordt. Van de ondervraagden in een recente peiling is 71 procent het met de paus eens. Vijf jaar geleden was dat nog bijna 90 procent. Die afname in populariteit zou komen door de positieve houding van de paus ten opzichte van immigranten.