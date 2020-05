In Frankrijk heropenen kerken en andere gebedshuizen

In Frankrijk kunnen onder voorwaarden kerken en andere gebedshuizen weer openen voor diensten. Het is wel de bedoeling dat de gelovigen een mondmasker dragen en afstand bewaren. In alle kerken, moskeeën en synagoges moet er ten minste één persoon zijn belast met het toezicht en die moet erover waken dat er niet te veel mensen tegelijk aanwezig zijn.

Frankrijk versoepelt geleidelijk de coronamaatregelen. Het land heeft circa 1700 coronapatiënten in kritieke toestand. Het totale aantal patiënten is nu bijna 90.000. Er zijn tot dusver in totaal 182.000 besmettingen vastgesteld, vooral in het noordoosten en de regio Parijs. Meer dan 28.000 mensen in Frankrijk hebben het virus niet overleefd.