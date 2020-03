In exitpolls van voorverkiezingen veel steun voor Joe Biden

Ex-vicepresident Joe Biden lijkt de meeste Democraten achter zich te krijgen in de voorverkiezingen van dinsdag. Er wordt in zes staten gestemd. De eerste exitpolls geven aan dat in Michigan en de staat Washington de helft van de ondervraagden „meer vertrouwen in Biden heeft dan in andere kandidaten om het land in crisis te leiden”. In de peiling krijgt zijn rivaal Bernie Sanders bij deze vraag drie van de tien ondervraagden achter zich.

Dat krijgt Sanders ook in Missouri volgens de opiniepeilers en Biden krijgt daar zelfs zes van de tien ondervraagden achter zich. De voorverkiezingen op dinsdag worden soms ook wel Big Tuesday genoemd, al staan veel minder gedelegeerden op het spel dan vorige week tijdens Super Tuesday. Er kan worden gestemd in Michigan, Washington, Missouri, Mississippi, North Dakota en Idaho.

Winst in de staat Michigan geldt als de hoofdprijs. Daar zijn de meeste gedelegeerden te verdelen. Sanders (78) zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in die staat. De zelfverklaarde socialist boekte goede resultaten bij de eerste drie voorverkiezingen, maar moest sindsdien toekijken hoe zijn rivaal Biden een comeback maakte.