In Duitsland enkele honderden nieuwe corona-gevallen

In Duitsland zijn enkele honderden nieuwe gevallen geregistreerd van besmetting met het nieuwe coronavirus. De teller staat nu op 1567. Dat heeft het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, woensdagavond bekendgemaakt.

Het werkelijke aantal geïnfecteerden ligt echter al rond de 1850. Dat blijkt uit de analyse die persbureau dpa maakte aan de hand van de meest recente gegevens uit alle deelstaten. De grootste brandhaarden zijn net zoals voorheen Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-Württemberg.

Het RKI verklaarde het ruime verschil met de aantekening dat de organisatie alleen besmettingsgevallen opneemt die via de officiële bronnen zijn gemeld. „Daardoor ontstaat altijd enig tijdverlies, zeker in deze dynamische situaties”, was de toelichting.

Onder de nieuwe coronaslachtoffers is een lid van de Bondsdag. De liberaal Hagen Reinhold testte als eerste Duitse parlementariër positief op het longvirus. Dat heeft zijn partij FDP bekendgemaakt. De politicus uit Rostock kreeg klachten na een skivakantie in Oostenrijk en besloot zich te laten onderzoeken. Reinhold voelt zich inmiddels weer prima, maar blijft voorlopig thuis. Ook zijn medewerkers zijn in quarantaine gegaan. Andere contacten worden in kaart gebracht en gecontroleerd.

Tot dusver zijn in Duitsland drie mensen overleden aan de door het longvirus veroorzaakte ziekte Covid-19. Allen woonden in het westen, niet ver van de Nederlandse grens.