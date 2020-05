In delen Duitsland gaan restaurants en fitnessstudio’s weer open

Na een maandenlange gedwongen sluiting door het coronavirus gaan in delen van Duitsland maandag onder meer fitnessstudio’s en restaurants weer open. Versoepelingen zijn er onder meer in de aan Nederland grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen (NRW) en Nedersaksen.

In NRW bijvoorbeeld kun je weer naar de sportschool, en ook de sporthallen zijn weer toegankelijk. Uit eten kan ook weer. Maar de horeca moet wel aan strikte voorwaarden voldoen. Zo moet er voldoende afstand tussen gasten zijn. Ook in Nedersaksen openen restaurants, snackbars, kantines en cafés weer de deuren voor gasten. En binnenkort zijn in beide regio’s opnieuw toeristen welkom.

Onder meer de deelstaten Brandenburg en Baden-Württemberg versoepelen het strikte contactverbod. Buiten mag je nu ook samenzijn met mensen uit een ander huishouden. En in Beieren kun je weer naar dierentuin, museum of bibliotheek, melden Duitse media.

In Duitsland zijn de deelstaten deels zelf verantwoordelijk voor de coronamaatregelen. Ook vinden sommige regio’s de Duitse regering in Berlijn te terughoudend bij het afbouwen van de coronabeperkingen.