In de VS liggen nu ook beeltenissen van een „witte Jezus” onder vuur

Beelden van figuren die de slavernij verdedigden moeten in Amerika het veld ruimen. Maar nu staan ook Christusbeelden ter discussie.

Shaun King, lange tijd predikant in Atlanta en tegenwoordig vooral actief binnen de burgerrechtenbeweging, vindt dat beelden van de Heere Jezus waarop Hij een „eurocentrisch” uiterlijk heeft verwijderd moeten worden. „Ze zijn een ernstige uiting van de blanke suprematie”, stelt hij.

King wil ook dat glas-in-loodramen „met een blanke Jezus, Zijn Europese moeder en hun witte vrienden” vervangen moeten worden. De suggestie dat Jezus een witte man was, is volgens hem een leugen.

De afbeeldingen van Jezus als blanke man, noemt King een creatie van witte Amerikanen om „hun geloof te gebruiken als middel om zwarte burgers te onderdrukken.” Shaun King staat officieel te boek als witte man, maar zegt zelf de zoon te zijn van een licht gebruinde vader. Hij beweert in zijn jeugd slachtoffer te zijn geweest van racisme.

De oproep van King via Twitter heeft inmiddels tot heftige reacties van Amerikaanse christenen geleid. Zelf beweert hij op twitter inmiddels meer dan 500 doodsbedreigingen te hebben gekregen van witte christenen. Jenna Ellis, vooraanstaand adviseur van president Trump, denkt dat King met zijn oproep „het christendom wil wegvagen” uit Amerika. „Daar moeten we niet voor zwichten.”

Voormalig presidentskandidaat en predikant Mike Huckabee noemt het „absurd” om Jezus als een symbool van de witte suprematie te beschouwen. „Bedenk dat Hij leefde in het Midden-Oosten en een lichtbruine huidskleur had en geen witte.” Huckabee noemt de beweringen van King „het meest ongelofelijke dat ik ooit heb gehoord.”

In een interview met Fox News wijst de voormalige presidentskandidaat erop dat Jezus Christus „bij uitstek Degene was Die liefde betoonde aan mensen die niet geliefd waren en Die zorgde voor hen voor wie niemand zorgde.”

Huckabee zegt dat Amerikanen moeten beseffen dat hun land gebaseerd is op joods-christelijke waarden die door God zijn gegeven. „Aandacht voor Jezus Christus heeft dus alles te maken met de fundamenten van onze samenleving. Onthoud: de beelden van Hem kun je verwijderen, Zijn geest niet.”

Columbus

Sinds het begin van de demonstraties naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd wordt in Amerika actie gevoerd om standbeelden en gedenktekens van historische figuren die de slavernij of de blanke suprematie verdedigden te verwijderen.

In Richmond (Virginia) werd deze maand het standbeeld van Jefferson Davis afgebroken. Davis was tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) president van de Zuidelijke Staten die de slavernij wilden handhaven.

In dezelfde staat werd half juni ook het standbeeld van Christoffel Columbus neergehaald. Columbus ontdekte in 1492 Amerika en wordt binnen de beweging Black Lives Matter gezien als de importeur van de blanke suprematie. Ook in steden als Boston en Miami werd zijn standbeeld weggehaald.

President Donald Trump heeft woensdag tijdens een persconferentie na afloop van een ontmoeting met de Poolse president Andrzej Duda gezegd dat hij het beschadigen of vernielen van standbeelden en gedenktekens strafbaar wil stellen. Hij denkt daarbij aan een gevangenisstraf van maximaal tien jaar. „Als we niet oppassen worden straks de beelden van Jezus Christus, George Washington en Abraham Lincoln vernield”, zo waarschuwde Trump.