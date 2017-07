In de bronstijd namen ze ook een broodje mee

In een houten ‘lunchtrommel’ uit de prehistorie hebben onderzoekers graanresten ontdekt. Graanresten zijn vaker in grotten gevonden, maar nog niet eerder in dergelijke dozen. Volgens het Max Planck instituut van menselijke geschiedenis in Jena zijn het dezelfde soorten graan als in het volkorenbrood van nu.

De ontdekking werpt nieuw licht op het leven in prehistorische gemeenschappen in het Alpengebied en hoe de mensen toen omgingen met de extreme hoogteverschillen. „Mensen namen toen ook eten mee op bergtochten, zoals wandelaars vandaag de dag doen. Ons onderzoek biedt inzicht in welk voedsel dat was”, aldus medeonderzoeker Francesco Carrer van de Universiteit van Newcastle.

De in de Alpen gevonden houten doos heeft een doorsnede van 20 centimeter is ongeveer 4000 jaar oud. Het is onduidelijk of de vindplaats wijst op gebruikte handelsroutes, de plaats van waar vee gehouden werd of op een jachtgebied.