In Damascus is actie geallieerden geen thema

De aanvallen op Syrische doelen mogen dan in het Westen groot nieuws zijn, veel mensen in het Midden-Oosten gingen er schouderophalend aan voorbij. „We spraken er zelfs niet over.”

De eersten die George Meassy, ouderling van de presbyteriaanse kerk in Damascus, op de hoogte stelden van de aanvallen waren vrienden via WhatsApp. Toen Meassy zaterdag rond 5 uur ’s morgens wakker werd, vroegen sommige vrienden zich af of hij iets gemerkt had die nacht. Nee dus. „Ik sliep en heb geen enkel geluid gehoord van raketten of bommen; helemaal niets.”

Later die dag ontmoette Meassy ds. Samir Yacco van de baptistengemeente in Damascus. Die stond op het punt om naar Libanon te vertrekken voor een reis. „We hebben werkelijk niet gesproken over dit onderwerp, gewoon alsof er niets was gebeurd.”

Niet alleen voor Meassy waren de bombardementen nauwelijks een onderwerp van betekenis. „Op straat in Damascus ging het leven door zoals elke dag. Er was geen enkel verschil te zien.”

De steun voor de Syrische president Bashar al-Assad is, zoals altijd, groot in Damascus – zeker ook onder christenen. In de gemeente van Meassy werd zondag gebeden voor Assad en de zijnen – zoals dat vaker gebeurt. „Natuurlijk. Wat is er mis met bidden voor iedereen die gezag bekleedt? De Bijbel roept ons daartoe op.”

De bombardementen versterken die steun alleen maar. „Niemand hier gelooft dat de Syrische troepen echt gasbommen hebben gebruikt tegen de mensen in Douma”, denkt Meassy. „Waarom zouden ze dat doen als ze de strijd aan het winnen zijn?”

De woorden van Meassy openen een totaal ander venster op wat er in Syrië is gebeurd. Ze laten een visie zien waar in het Westen nauwelijks aanhangers voor te vinden zijn, maar waar veel Syriërs geen moment aan twijfelen. Die visie is: vanwege oliebelangen mag Assad simpelweg niet winnen van het Westen. „Daarom werd deze aanval uitgevoerd op een moment waarop de oppositie aan het verliezen was”, zegt Meassy. „Vorig jaar gebeurde dat precies zo. De meeste christenen hier –en in het algemeen de meeste mensen in Syrië– hebben het gevoel dat het Westen eigenlijk vecht voor een stuk van de taart van onze olie en ons gas.”

Assad lijkt dan ook niet van zins toe te geven. Hij blijft op dezelfde koers, meldden Russische parlementariërs die Assad dit weekeinde hebben gesproken. De president was volgens hen in een goede stemming en prees de Russen voor hun steun.