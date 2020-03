In Burkina Faso ontvoerde Italiaan en Canadees vrijgelaten

Een Canadese vrouw en een Italiaanse man die in december 2018 gekidnapt werden in Burkina Faso zijn vrijgelaten en overgedragen aan troepen van de VN-vredesmissie in het naburige Mali. Dat meldt een woordvoerder van de missie vrijdag.

De twee verdwenen toen zij op reis waren in Burkina Faso. Het is niet duidelijk wie hen ontvoerde. In het Afrikaanse land zijn jihadistische groeperingen actief die gelieerd zijn aan al-Qaida en IS.

De VN-missie draagt de man en vrouw volgens een woordvoerder zaterdag over aan de Malinese autoriteiten.