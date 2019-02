In boek verstopt pistool valt meteen op

In vervlogen dagen was het een ideale smokkelmethode, tegenwoordig valt een pistool dat in een boek is verstopt meteen op bij een routinecontrole met röntgenapparatuur. De beveiligingsfunctionarissen op het vliegveld van München keken dinsdag dan ook vreemd op toen ze in de handtas van 59-jarige vrouw een oud wapen aantroffen in een ridderroman. De pagina’s waren op maat uitgesneden.

De bezitster zei niets te weten van de inhoud van haar boek. Ze kocht het onlangs op internet voor de vakantie en had het nog niet opengeslagen. Volgens de Duitse media vindt de politie haar verklaring geloofwaardig. De vrouw mocht doorreizen met achterlating van haar leesvoer, maar moet niettemin rekening houden met een aanklacht wegens overtreding van de wapenwet. Of met het antieke pistool kan worden geschoten, moet nog worden onderzocht.