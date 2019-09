In beslag genomen Lamborghini’s geveild

De Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen biedt twee van drugsbendes in beslag genomen Lamborghini’s aan. Het is de bedoeling dat belangstellenden flink in de buidel tasten. Het minimumbod voor de Lamborghini Aventador is gesteld op 125.500 euro en die voor de Lamborghini Huracan op 117.300 euro.

Op de veiling worden vooral gewone auto’s geveild waar de overheidsdiensten van af willen. Volgens de krant Bild zouden de sportwagens beslag zijn genomen bij een actie tegen drugscriminelen in Hagen. De autoriteiten wilden dit bevestigen noch ontkennen. De veiling is op 2 oktober in Düsseldorf.