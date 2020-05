In Berlijn kan het al weer: naar de kapper!

Terwijl de kappers eindelijk weer de lange haren van hun klanten onder handen mogen nemen, verheugt Duitsland zich op steeds meer versoepelingen van de coronarestricties.

Wat een paar maanden geleden nog zo gewoon leek, kan zomaar uitgroeien tot een hoogtepunt in de week: eindelijk weer naar de kapper. Uiteraard wel onder strenge voorwaarden. Zowel de kapper als de klant moet een mondkapje dragen, bij de ingang staat een ”desinfectiestation”, en de anderhalve meter afstand wordt strikt gehandhaafd. Behalve tussen de kapper en de klant, uiteraard.

Doorgaans gaan de gesprekken tijdens een knipbeurt over koetjes en kalfjes. Nu is corona het hoofdthema. De kapster straalt, na wekenlang gedwongen stilzitten, mag ze eindelijk weer aan het werk. En toch is het niet hetzelfde. Haar glimlach is verscholen achter een plastic masker en haar vrolijke stem klinkt gedempt.

„Nou, dat was wel nodig”, bromt ze, terwijl de tondeuse gretig ten strijde trekt tegen het overtollige haar. Normaal gesproken vegen de kappers al het geknipte haar bijeen in een ruimte achter de salon, om het eens per week weg te gooien. „Het is nu woensdag, en de berg haar is zo groot als een normale weekopbrengst.”

Tijdens de knipbeurt komt ook de persconferentie van bondskanselier Angela Merkel aan bod. Merkel heeft woensdagmiddag nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht gesteld. Misschien was haar belangrijkste zinssnede wel: „De eerste fase van deze pandemie is achter de rug, de verspreiding van het virus is vertraagd.” Om direct met een waarschuwing te volgen: ,„Maar we zijn hier nog lang niet van af.”

Toch kondigde ze vooral versoepelingen aan, misschien wel een beetje tegen haar zin. De bondskanselier had liever uit voorzichtigheid nog even gewacht. Ze wilde het liefst één lijn houden tussen de deelstaten, om een „federale lappendeken” te voorkomen. Maar door de dadendrang van de deelstaten om te versoepelen, zat er weinig anders op dan mee te bewegen.

De deelstaten nemen voortaan het voortouw voor hun eigen regio in de mate waarin versoepeld wordt. Dit betekent bijvoorbeeld dat Noordrijn-Westfalen als buurman van Nederland, al per 11 mei in stapjes scholen, kinderopvang en de horeca openstelt. Ouderen in verzorgingshuizen mogen bezoek ontvangen van een vaste contactpersoon. Beieren reageert voorzichtiger. En deelstaten als Nedersaksen hopen rond Pinksteren weer toeristen te mogen begroeten op bijvoorbeeld de Waddeneilanden en in de Harz.

Overigens geldt dit nog niet voor Nederlandse toeristen. Nog altijd is de grens gesloten voor mensen die geen dringende reden – zoals werk of familie – hebben. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas wil deze kwesties nog met de buurlanden, zoals Nederland, bespreken. Toerisme is een grote inkomstenbron.

De versoepelingen betekenen een kleine zucht van verlichting voor de Duitsers, schetste Merkel woensdag. Toch blijft de situatie verre van normaal. „De meeste contactbeperkingen blijven van kracht, en dat valt ons allen zwaar.”