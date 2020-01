‘In 2019 meer dan 15.000 mensen doodgeschoten in VS’

In de Verenigde Staten zijn in 2019 15.293 mensen met vuurwapens om het leven gebracht, meldden activisten tegen vuurwapengeweld. Volgens de cijfers van de Gun Violence Archive is daarmee het dodental voor 2019 3 procent hoger dan het jaar daarvoor. Het aantal gewonden door vuurwapens is met 5 procent gestegen naar 29.612. In 2017 en 2018 daalden deze cijfers iets.

Zelfmoorden zijn niet meegerekend. Die vormen in het totaal van doden door vuurwapens met ruim 24.000 mensen verreweg de grootste groep. De VS tellen circa 328 miljoen inwoners. Er is geen ander land waar zo veel vuurwapens onder de bevolking in omloop zijn; naar schatting zijn er minstens 120 vuurwapens per 100 inwoners.