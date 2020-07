‘In 20 jaar circa 1,2 miljoen doden door slangenbeten in India’

Naar schatting 1,2 miljoen mensen onder wie 300.000 kinderen zijn in 20 jaar tijd in India om het leven gekomen als gevolg van slangenbeten. Bijna de helft van de slachtoffers waren tussen de 30 en 69 jaar oud volgens een studie van Indiase en andere deskundigen die is gepubliceerd op de openbare wetenschapssite eLife. De dodelijkste gifslangen zijn de Russels-adders, kraits en cobra’s, maar er zijn nog zeker twaalf andere slangensoorten in India die dodelijke slachtoffers maken, aldus de BBC.

De dodelijkste periode is die van de moesson, de regentijd van juni tot september. Vrijwel alle slachtoffers zijn in het been gebeten. De Russels-adder komt veel voor in het zuiden van Azië en is een agressieve adder die zowel in stedelijke als landelijke gebieden leeft en het voornamelijk voorzien heeft op knaagdieren. De Indiase krait is doorgaans ’s nachts actief en deze slang kan wel 1,75 meter lang worden. Ook de Indiase cobra valt vrijwel uitsluitend na zonsondergang aan.

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) betitelt de gifslang inmiddels als „een wereldwijde gezondheidsprioriteit”. Jaarlijks zouden er op de wereld tussen de 80.000 en 138.000 mensen de dood vinden bij in totaal 5,4 miljoen slangenbeten. Maar van de mensen die de aanval van het reptiel overleven, zijn er 400.000 die blijvend ernstige gevolgen van de beet overhouden zoals invaliditeit of verminking.