Impact weer op steden groter dan gedacht

Steden in heel Europa krijgen te maken met heviger gevolgen van de klimaatverandering dan toe nu toe werd aangenomen. Dat stellen onderzoekers van de Newcastle University in een woensdag verschenen onderzoek.

Op grond van klimaatmodellen analyseerden zij de kans op overstromingen, droogte en hittegolven in 571 Europese steden in de periode van 2050 tot 2100. Voor alle steden geldt dat de kans op hittegolven toeneemt. Met name in Zuid-Europa kan droogte problematisch worden, terwijl in het noordwesten van Europa overstromingen van rivieren de grootste risicofactor vormen.

De beschikbare klimaatmodellen werden gecombineerd met een scenario waarbij er sprake is van een wereldwijde temperatuurstijging van 2,6 tot 4,8 graden Celsius. Deze temperatuurstijging wordt voorspeld als er nauwelijks klimaatmaatregelen worden genomen. Vervolgens werden er aan dit scenario drie niveaus van impact gekoppeld: laag, gemiddeld en hoog.

Uit de studie blijkt dat zelfs in het meest optimistische scenario (lage impact) in alle Europese steden zowel het aantal hittedagen als de maximumtemperatuur zal stijgen. In Zuid-Europese steden is er sprake van de grootste toename in het aantal hittedagen. De grootste temperatuurstijging tijdens hittegolven (tussen de 2 en de 7 graden Celsius in het lage-impactscenario en tussen de 8 en de 14 graden in het hoge-impactscenario) zal zich voordoen in Centraal-Europa.

Gaat het om veranderingen op het gebied van droogte en overstromingen, dan hangt het van het scenario af welke steden daarmee te maken krijgen. Bij het lage-impactscenario krijgen alleen Zuid-Europese steden te maken met ergere droogte, terwijl alleen Noordwest-Europa te maken krijgt met meer overstromingen van rivieren. Bij het hoge-impactscenario kunnen Spaanse steden zoals Malaga en Almeria te maken krijgen met een dramatische verergering van de droogte. „Hoewel Zuid-Europese steden gewend zijn om te gaan met droogte, kan dit niveau leiden tot een breekpunt”, zegt hoofdauteur Selma Guerreiro.

Het onderzoek laat volgens medeauteur en hoofdonderzoeker Richard Dawson zien dat steden zich dringend moeten aanpassen aan het veranderende klimaat.