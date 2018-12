Immigratie voorkomt krimp Spaanse bevolking

Sinds 1941 zijn er in Spanje nog nooit zo weinig kinderen geboren en zo veel mensen overleden. De enige oorzaak waardoor de Spaanse bevolking dit jaar toch groeit, is immigratie. In het eerste halfjaar van 2018 alleen al kwamen er bijna 250.000 immigranten naar Spanje, bijna 24 procent meer dan in 2017, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde cijfers van het nationaal bureau voor de statistiek (INE).

Daarnaast keerden ruim 39.000 Spanjaarden die in het buitenland woonden, terug naar hun eigen land. Aan de andere kant zijn 166.000 Spanjaarden hun heil in het buitenland gaan zoeken. Al met al is er volgens het INE wat de migratie betreft een ‘positief saldo’ van bijna 122.000 inwoners.

Dat compenseert de ‘natuurlijke krimp’ van de bevolking, want in Spanje zijn in deze periode veel meer mensen overleden dan er zijn geboren. De bevolking zou zonder migratie met ruim 46.000 personen zijn afgenomen, maar is in de eerste helft van dit jaar nu met circa 75.000 personen toegenomen. De Spaanse bevolking groeit dit jaar voor het eerst sinds 2014 en telt bijna 47 miljoen mensen.