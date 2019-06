Imamoglu wint burgemeestersverkiezing Istanbul

De Turkse oppositiekandidaat Ekrem Imamoglu heeft na het tellen van bijna alle stemmen de burgemeestersverkiezing in Istanbul gewonnen. Hij kreeg 54 procent van de stemmen. Zijn tegenstander, voormalig premier Binali Yildirim van de regerende AK-partij, behaalde ongeveer 45 procent. Hij heeft zijn nederlaag al toegegeven.

Het was de tweede keer in korte tijd dat de ongeveer 10 miljoen stemgerechtigden een eerste burger kunnen kiezen. Imamoglu van de oppositiepartij CHP won ook deze eerste verkiezingen op 31 maart, maar na een klacht van de AK-partij van president Recep Tayyip Erdogan werd de uitslag nietig verklaard vanwege onregelmatigheden. Imamoglu was toen al benoemd tot burgemeester.

Het annuleren van de uitslag door de kiesraad was niet onomstreden. De oppositie reageerde woest en ook vanuit het buitenland klonk felle kritiek.

Imamoglu behaalde een grotere overwinning dan in maart toen hij met slechts 13.000 stemmen verschil won. Zondag was het verschil 775.000 stemmen. De opkomst was 84,4 procent, ongeveer evenveel als in maart.

Imamoglu zei zondag dat zijn overwinning een „nieuw begin” voor Turkije betekent. „Het is niet een enkele groep of partij, maar heel Istanbul en Turkije hebben deze verkiezing gewonnen”, zei Imamoglu nadat de eerste resultaten bekend werden. Ook nodigde hij Erdogan uit tot samenwerking „om Istanbul te dienen”.

De burgemeesterspost van Istanbul is de belangrijkste in het land. Bijna 20 procent van alle Turken woont in in deze stad met ongeveer 16 miljoen mensen. Het belang van deze verkiezingen ging veel verder dan de lokale verkiezingen en werd internationaal intensief gevolgd. Voor velen was het een test voor de toestand van de democratie in het land.