„Imam woonde tijdelijk in Vilvoorde”

Vilvoorde (ANP/BELGA) - De imam uit het Spaanse stadje Ripoll die mogelijk betrokken is bij de aanslagen in Barcelona en Cambrils, verbleef enige tijd in Vilvoorde. Dat stelt de burgemeester van de stad, vlakbij Brussel.

Abdelbaki Es Satty was volgens Bonte „zeker van januari tot maart vorig jaar” in de Brusselse randgemeente.

De Spaanse politie denkt dat de imam hoofdverantwoordelijk was voor de radicalisering van de jonge daders. Mogelijk is hij omgekomen bij de explosie in de woning in Alcanar.

Spaanse media schreven zondag dat de imam de laatste jaren zowel in Vilvoorde als in het dorp Diegem verbleef.

De Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie zegt dat de imam niet bekend is bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Hij heeft dus nooit een Belgische verblijfskaart aangevraagd of gekregen.