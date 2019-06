Illegalen bereiken Lampedusa met houten bootje

Zestien Tunesiërs zijn vrijdagochtend met een houten bootje bij de haven van Lampedusa aangekomen. De kustwacht van Italië bemerkte ze pas bij de ingang van de haven van het eilandje, berichtten media in het land. Ondertussen ligt het omstreden schip de Sea-Watch 3 nog uit de kust. Italië weigert de boot met veertig migranten toe te laten.

Lampedusa ligt ruim 130 kilometer van de Tunesische en ruim 200 kilometer van Siciliaanse kust. Het is sinds begin deze eeuw een belangrijke pleisterplaats voor migranten en vluchtelingen die vanuit Libië of Tunesië Europa willen bereiken. Het eilandje kan de stroom migranten niet verwerken en die worden meestal naar het vasteland van Italië gevlogen. 2011 was een dramatisch jaar voor het eiland toen er in augustus al bijna 50.000 migranten waren neergestreken, vooral jongemannen uit Noord-Afrika.

De illegale immigratie en de opvang van vluchtelingen spelen nu een hoofdrol in de Italiaanse politiek. Vicepremier Matteo Salvini is erg populair geworden met zijn weigering meer migranten toe te laten. Afgelopen jaar kwamen naar schatting nog 120.000 migranten over zee naar Italië.