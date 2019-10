Illegale zelfverrijking misdaad in Oekraïne

Het Oekraïense parlement heeft een wet goedgekeurd waardoor illegale verrijking door overheidsmedewerkers strafbaar wordt. De wet was een voorwaarde voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om een lening aan het land te verstrekken.

In 2015 werd al een vergelijkbare wet aangenomen, maar die werd in februari verworpen door het grondwettelijk hof.

Het bestrijden van overheidscorruptie was een belangrijk punt in de verkiezingscampagne van president Volodimir Zelenski. Hij noemde de vorige president, zakenman Petro Porosjenko, corrupt. Zelenski zei maar een termijn aan te willen blijven. In die periode wil hij overheidscorruptie volledig uitbannen.