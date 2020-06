Illegale Engelse feesten ondanks coronacrisis massaal bezocht

Duizenden mensen hebben in het noorden van Engeland de coronaregels genegeerd door illegale dansfeesten te bezoeken. Daar vonden volgens plaatselijke media zeker drie steekincidenten plaats en overleed een 20-jarige man, vermoedelijk door een overdosis drugs.

Zo’n 4000 mensen waren zaterdagavond aanwezig bij een dansfeest in de plaats Droylsden. Er kwamen nog eens 2000 feestgangers af op een rave in Carrington. Politiemensen kregen het daar aan de stok met bezoekers van het feest. Die gooiden met spullen en vernielden een politievoertuig.

„Deze raves waren illegaal en ik veroordeel het dat ze zijn gehouden”, zei politiefunctionaris Chris Sykes in een verklaring. „Het is duidelijk dat de coronaregels en -richtlijnen zijn overtreden en dat liep op tragische wijze af.”

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door het nieuwe coronavirus. In enkele maanden tijd overleden zo’n 42.000 mensen die besmet waren geraakt. Mensen mogen in Engeland wel weer afspreken op plekken als parken, maar alleen in groepen van maximaal zes personen.