IJsland viert honderd jaar onafhankelijkheid

IJslanders vieren zaterdag dat hun land honderd jaar geleden onafhankelijk werd. President Gudni Jóhannesson ontvangt koningin Margrethe II en premier Lars Løkke Rasmussen van het vroegere moederland Denemarken. Zij zijn de eregasten op het feestje.

Op 1 december 1918 ondertekende de Deense koning Christian X de akte waarmee IJsland een soevereine staat werd, maar wel binnen een unie met Denemarken. Diezelfde Christian X bleef ook koning van IJsland zolang het verbond standhield. Erg lang was dat niet, want de unie werd voor 25 jaar afgesproken. Die termijn liep af tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Denemarken bezet was door de Duitsers en IJsland niet; daar stegen juist geallieerde vliegtuigen op om de Duitsers te bestrijden.

In 1944 stemde de bevolking massaal voor totale onafhankelijkheid van het moederland. Op 17 juni werd IJsland een zelfstandige republiek.