IJsland kiest nieuwe president

IJsland gaat zaterdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De strijd gaat tussen de huidige president Gudni Jóhannesson en zijn uitdager, Gudmundur Franklín Jónsson.

Historicus Jóhannesson, die sinds 2016 in het zadel zit, is geliefd bij de IJslanders. Peilingen voorspellen dat hij op zeker 90 procent van de stemmen zou kunnen rekenen. Zijn tegenstrever Jónsson is een voormalige beurshandelaar op Wall Street en tegenwoordig hotelmanager op het Deense eiland Bornholm.

De stemlokalen zijn open tot middernacht. Direct daarna worden de eerste uitslagen verwacht. De definitieve uitslag komt in de vroege zondagochtend. IJsland telt 360.000 inwoners.