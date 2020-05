IJsland biedt toeristen coronatest aan

IJsland wil toeristen straks een coronatest aanbieden als ze aankomen. Wie het aanbod afslaat, moet twee weken in quarantaine. Dit staat in een plan van de regering dat beoogt uiterlijk 15 juni de grenzen weer te openen. Bezoekers van het eiland in de Atlantische Oceaan moeten ook een Tracing-App laden. Circa 40 procent van de ruim 364.000 IJslanders heeft al zo’n app.

Vooralsnog moeten mensen die het land binnenkomen twee weken in quarantaine. Wanneer de grens weer opengaat, mogen bezoekers ook schriftelijke bewijzen overleggen dat ze niet besmet zijn. Vrijdag wordt de quarantaineverplichting al afgeschaft voor bepaalde beroepsgroepen zoals wetenschappers en sporters.

IJsland heeft al vijf dagen geen nieuwe gevallen van het gevreesde virus meer geconstateerd. Er ligt nog één coronapatiënt in het ziekenhuis. Tien van de 1800 mensen die in IJsland het virus hebben opgelopen, zijn overleden.