IJsland bevestigt eerste dode door coronavirus

Een patiënt van in de zeventig is in IJsland overleden aan het coronavirus, meldden de gezondheidsautoriteiten dinsdag. Het gaat om de eerste bevestigde dode door het virus in het land. Volgens de verklaring leed de IJslandse vrouw ook aan een chronische ziekte.

IJslandse media meldden dat een Australische toerist van wie werd bevestigd dat hij het virus had, vorige week is overleden. Maar de symptomen van de man waren niet typerend voor Covid-19 en artsen moeten de exacte doodsoorzaak nog vaststellen.

De eilandstaat meldde dinsdag 588 bevestigde gevallen van het nieuwe coronavirus.