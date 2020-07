IJsland beperkt omvang samenkomsten en voert mondmasker in ov in

IJsland heeft vanwege een stijging van het aantal coronabesmettingen toch het mondkapje onder omstandigheden verplicht gesteld in het openbaar vervoer en beperkt het aantal mensen dat bij elkaar mag komen. Dat is gereduceerd van vijfhonderd naar honderd. Het mondkapje moet op als er in het openbaar vervoer geen 2 meter afstand kan worden gehouden.

De beperkende maatregelen gelden in eerste instantie twee weken. In IJsland en de Scandinavische landen wordt weinig waarde gehecht aan het nut van mondkapjes en die zijn er over het algemeen niet verplicht. Het dunbevolkte IJsland heeft tot dusver slechts tien sterfgevallen gehad als gevolg van het virus. Het aantal vastgestelde besmettingen staat op ruim 1870 gevallen.