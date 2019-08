IJslaag in Madrid door onweer

Een kort maar hevig onweer met hagel heeft in Madrid en omgeving voor overstromingen en een centimeters dikke ijslaag gezorgd. Op beelden in Spaanse media was te zien hoe water en ijs door straten stroomden en auto’s meesleurden.

Voor zover bekend vielen er geen gewonden door het noodweer dat slechts tien minuten duurde. Vooral het dorp Arganda del Rey bij Madrid werd zwaar getroffen. In de hoofdstad zelf moesten straten en tunnels worden afgesloten wegens wateroverlast en kreeg het vliegverkeer te maken met vertragingen.