IJskoud protest Mongolen tegen corruptie

Tienduizenden Mongolen trotseerden donderdag de kou en zijn in de hoofdstad Ulaanbaatar de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over de corruptie in de top van de politiek. In de hoofdstad vroor het ongeveer twintig graden.

De ongeveer 25.000 demonstranten richtten hun woede op de parlementsvoorzitter en oud-premier van Mongolië Enkhbold Miyegombo en de twee belangrijkste regeringspartijen. In het land ontstaat een toenemend ongenoegen over een langlopende corruptiezaak in verband met beschuldigingen dat Enkhbold en andere politieke figuren 20 miljoen dollar wilden verdienen met de verkoop van staatseigendommen. Enkhbold ontkent de beschuldigingen.

Politici van diverse partijen hebben een brief ondertekend waarin Enkhbold wordt opgeroepen af te treden. „De luchtvervuiling, de armoede en de financiële ongelijkheid begon allemaal met Enkhbold, toen hij nog burgemeester van Ulaanbaatar was”, zei parlementslid Ayursaikhan Tumurbaatar tegen de media.