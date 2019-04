IJsbeer van 450 kilo in scanapparaat

Amerikaanse dierenartsen hebben voor het eerst een ijsbeer van ruim 450 kilo in een scanapparaat gelegd om hem te onderzoeken. Het Zoölogisch Genootschap van Chicago vertelde in de media dat het om een routinecontrole van de 12-jarige Hudson ging.

Tot dusver was dat niet mogelijk door middel van een CT-scan omdat de tafel maar een gewicht van maximaal 300 kilo aankon. Op het nieuwe, extra sterke exemplaar kunnen ‘patiënten’ tot 1000 kilo worden gelegd. Veterinair Michael Adkesson zei dat „de gewrichten, de inwendige organen en de gezondheid van Hudson” op deze moderne manier zijn beoordeeld.

Tijdens het onderzoek is het roofdier, dat normaal in de Brookfield Zoo is te bewonderen, ook sperma afgenomen om de soort voor uitsterven te kunnen behoeden door kunstmatige inseminatie. Daarmee is nog maar weinig geëxperimenteerd. Het leefgebied van ijsberen in de poolstreken wordt steeds kleiner door de klimaatverandering.