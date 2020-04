Het aantal coronapatiënten in Franse ziekenhuizen is licht aan het dalen. Maar het aantal doden in het land blijft stijgen.

Op dit moment zijn ruim 31.300 personen met corona opgenomen, ruim 400 minder dan een dag eerder. Ook het aantal patiënten dat intensieve zorg nodig heeft, neemt geleidelijk af.

Het totaal aantal coronadoden daarentegen is verder gestegen naar bijna 18.000. Het aantal geregistreerde en mogelijke besmettingen nadert de 150.000, melden de autoriteiten.