Iets meer lokale coronabesmettingen in China

China meldde donderdag minder coronagevallen onder reizigers uit het buitenland maar een grotere stijging in de lokale besmettingen, al gaat het om zeer beperkte aantallen. Het waren wel de eerste infecties in drie weken die werden ontdekt in Peking, aldus de nationale gezondheidscommissie.

Het aantal nieuwe besmettingsgevallen onder Chinezen die uit het buitenland kwamen, zakte voor de derde achtereenvolgende dag van 36 naar 34. Het land heeft strenge grenscontroles ingevoerd, internationaal vliegverkeer sterk beperkt en weert buitenlanders.

Het aantal lokale besmettingen steeg met twaalf tegen tien een dag eerder. Drie van deze infecties waren in de hoofdstad.

De uitbraak van het coronavirus begon eind vorig jaar in de Chinese stad Wuhan. In China is het virus al enige tijd op zijn retour terwijl Europa en de VS er nu onder gebukt gaan.