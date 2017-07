Iets meer inwoners EU door immigratie

De Europese Unie kent dankzij immigratie een kleine groei van de bevolking tot bijna 512 miljoen inwoners. Dit blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Europese bureau voor de statistiek, Eurostat.

Het aantal baby’s dat in 2016 is geboren is 5,1 miljoen. Dat is vrijwel hetzelfde aantal mensen dat in 2016 in de EU overleed. De stijging van anderhalf miljoen inwoners naar een inwonertal van 511,8 miljoen op 1 januari 2017 komt door migratie.

Slechts 3,3 procent van de EU-burgers woont in Nederland. In ons land steeg het aantal inwoners met 6 procent tot meer dan 17 miljoen (17,08 miljoen). Ons land behoort daarmee tot de groep van tien landen waar de stijging in het aantal inwoners het grootst is.

Een sterke teruggang in inwoneraantal beleefden echter Bulgarije, Kroatië, Letland, Litouwen en Roemenië. Hier liep het aantal inwoners terug met tussen de 6,2 en 14,2 procent (Litouwen).

Het Verenigd Koninkrijk doet pogingen uit de unie te stappen. Zonder dat land zou de EU begin dit jaar 446 miljoen inwoners hebben gehad.