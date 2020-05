Iets meer coronadoden in Italië, maar minder besmettingen

Het aantal mensen in Italië dat aan de ziekte Covid-19 is overleden, is woensdag gestegen met 195 tegen 172 de dag ervoor. Volgens de autoriteiten is het aantal nieuwe besmettingen met 888 wel lager dan dinsdag, toen waren het er 1402.

Het totale dodental sinds het begin van de uitbraak op 21 februari staat nu op 31.106. Het betreft het op twee na hoogste ter wereld, na dat van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Het aantal bevestigde gevallen bedraagt 222.104. Alleen in de Verenigde Staten, Spanje, Groot-Brittannië en Rusland zijn meer mensen geregistreerd met een besmetting.

Het aantal mensen dat momenteel ziek is, daalde van 81.266 naar 78.457. Op de intensive care liggen nog 893 patiënten, tegen 952 dinsdag. In totaal zijn bijna 1,8 miljoen mensen in Italië getest op het coronavirus. Italië heeft ongeveer 60 miljoen inwoners.