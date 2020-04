Iets grotere stijging coronabesmettingen en doden Duitsland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Duitsland is de afgelopen 24 uur met 1785 toegenomen en dat betekende een iets grotere stijging dan een etmaal eerder. Dat meldde het Robert Koch Institut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, dat in Duitsland de officiële cijfers bijhoudt.

Het totaal aantal infecties bedraagt nu 143.457. Ook de groei van het aantal doden was dinsdag met 194 groter dan maandag toen 110 nieuwe sterfgevallen werden gemeld. Er zijn in Duitsland inmiddels 4598 mensen overleden aan het coronavirus.