Ierse regering wil vrije abortus tot twaalf weken

De Ierse regering werkt aan een voorstel om abortus tot twaalf weken zwangerschap vrij te geven. Voordat deze regeling kracht van wet heeft, moet er een referendum worden gehouden over het huidige verbod op abortus in de grondwet.

De grondwet van de republiek Ierland kent sinds 1983 een artikel dat het leven van het ongeboren kind dezelfde waarde toekent als het leven van de moeder. Omdat abortus in buurland Groot-Brittannië tot 24 weken vrij is, reizen naar schatting jaarlijks zo’n 3200 zwangere vrouwen naar de ‘overkant’ om daar een abortus te ondergaan. „Deze reizen zijn onnodig”, aldus premier Varadkar maandagavond.

De Irish Independent schreef dinsdagochtend dat het referendum over het grondwetsartikel vermoedelijk op 25 mei wordt gehouden. Dit artikel moet dan worden vervangen door een zinsnede die de regering wel toestaat abortus in een wet te regelen. Als daar een meerderheid voor is, kan de regering verder met het voorstel de zwangerschapsafbreking tot twaalf weken toe te staan.

Met dit nieuws geeft de Ierse regering duidelijkheid over haar eigen positie. Met een wet die ruimte geeft om elke zwangerschap tot twaalf weken af te breken, beweegt Ierland zich richting de hoofdstroom van liberale westerse landen.

Tot 2013 was abortus in Ierland volledig uitgesloten. Vijf jaar geleden kwam er echter een wet die ruimte gaf voor afbreking van zwangerschap als het leven van de moeder in gevaar was. Toen was er al direct de roep om abortus mogelijk te maken bij verkrachting en afwijkingen aan de vrucht.

De Ierse media schreven dinsdagochtend dat het kabinet zwaar verdeeld is over het voorstel en dat ministers de vrijheid hebben hun eigen geweten te volgen.

Vicepremier Coveney heeft laten weten tegen het voorstel voor vrije abortus te zijn, hoewel hij voor verandering van de grondwet is. Tot nu toe is niet duidelijk hoe premier Varadkar er zelf over denkt. In 2013 was hij nog tegen een liberalisering.

Internationaal staat Ierland al jaren onder druk om abortus te liberaliseren. Het VN-Mensenrechtencomité heeft het huidige verbod weleens „onmenselijk en vernederend” genoemd.