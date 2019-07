Ierse premier wacht nog op telefoontje Johnson

De nieuwe Britse premier Boris Johnson heeft bijna een week na zijn aantreden nog niet gebeld met zijn Ierse ambtsgenoot Leo Varadkar. Die heeft eerder kritiek geuit op de brexitplannen van zijn nieuwe collega.

De Ierse minister Michael Creed (Landbouw) stelde maandag dat in zijn ogen geen sprake is van een doelbewuste belediging. Hij zei bij omroep RTÉ dat achter de schermen „ongetwijfeld” al wordt gesproken over contact tussen de leiders.

Johnson heeft inmiddels al wel gebeld met meerdere andere westerse leiders, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte, de Amerikaanse president Donald Trump en de Canadese leider Justin Trudeau.

Het is onduidelijk waarom de nieuwe Britse premier nog geen contact heeft gehad met de leider van buurland Ierland. Onenigheid over de regeling die een harde grens moet voorkomen tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland wordt juist gezien als een van de grootste struikelblokken.

Johnson en andere brexiteers willen dat die zogeheten backstop van tafel gaat, maar de EU wil niet meer tornen aan de scheidingsdeal die vorig jaar is gesloten met Londen. Toen was Theresa May nog premier. Zij kreeg het akkoord vervolgens niet door het Britse Lagerhuis.

Geen van de partijen wil een harde grens, waarbij dan weer gecontroleerd wordt door de douane, tussen Ierland en Noord-Ierland. Het was de bedoeling dat Londen en Brussel in een overgangsperiode na een ordelijke brexit verder zouden gaan praten over een regeling voor de grens.

De backstop is bedoeld als noodmaatregel indien een oplossing voor de grenskwestie zou uitblijven. Het Verenigd Koninkrijk zou dan voor onbepaalde tijd lid blijven van een douane-unie met de EU. De Britten kunnen daar dan niet eenzijdig uitstappen. Brexiteers zien dat niet zitten en Johnson dreigt nu desnoods zonder deal uit de EU te stappen.