Ierse premier Varadkar bereid oppositie in te gaan

De premier van Ierland, Leo Varadkar wordt naar eigen zeggen waarschijnlijk de leider van de oppositie na gesprekken over het vormen van een Ierse regering. Mocht de links-nationalistische partij Sinn Féin er niet in slagen een coalitie te vormen, dan zou zijn centrumrechtse partij Fine Gael wel bereid zijn om een regering te vormen.

Eerder zei de leider van Fine Gael, die in de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag op de derde plek belandde, dat hij het „geen optie” vond om een coalitie te vormen met Sinn Féin. Die partij haalde verrassend genoeg de meeste stemmen in de verkiezing, met een marginale voorsprong op de partijen Fianna Fáil en Fine Gael. Fianna Fáil behaalde wel de meeste zetels. Waarschijnlijk zijn weken van onderhandelingen nodig om een meerderheid in het verdeelde parlement te vormen.

„We zijn verslagen in deze verkiezing, het heeft geen zin om daaromheen te draaien”, aldus Varadkar tegen verslaggevers. „Ook al was het een klein verschil, het is voor ons duidelijk dat Fine Gael de oppositie in moet gaan en we zijn absoluut bereid dat te doen.”