Ierse premier: brexit-uitkomst positief

De Ierse premier Leo Varadkar noemt de uitkomst van de laatste afspraken tussen de Britse premier May en de EU in Straatsburg over de brexit positief. Hij hoopt dat het Britse parlement de deal dinsdag tijdens een stemming in het Lagerhuis zal steunen. „Ik hoop en vertrouw erop dat de terugtrekkingsovereenkomst nu zal worden aangenomen door het Lagerhuis”, aldus Varadkar.

Wettelijk bindende brexit-verzekeringen die het Verenigd Koninkrijk kreeg van de Europese Unie ondermijnen de backstopregeling niet bij het vermijden van een harde grens op het eiland Ierland, zei de Ierse premier dinsdag. „De brexit was een donkere wolk over meerdere maanden, vooral de dreiging van een ‘no deal’. Een positieve stemming kan het vertrouwen herstellen”, aldus Varadkar.